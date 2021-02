Fotogallery. Un intero quartiere al buio da 2 giorni

Maddaloni. Black out totale per le strade del centro storico da almeno un paio di giorni. La segnalazione arriva dai residenti di via Ponte Carolino, via Santa Margherita e via Fabio Massimo. Come si “vede” dalle foto la pubblica illuminazione è completamente saltata. Probabilmente la causa sarà il maltempo. Intanto le persone camminano in strada utilizzando gli smartphone come torce per evitare di inciampare o scivolare sulla strada bagnata, soprattutto dopo l’orario di chiusura dei pochi negozi della zona.