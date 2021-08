Fotogallery. Villa comunale inaccessibile per sporcizia e invasione di adolescenti sulle giostrine per bambini

Maddaloni. Una domenica pomeriggio di fine estate, le vacanze sono finite e per far trascorrere un pomeriggio all’aria aperta si decide di portare i bambini alla villa comunale. Finalmente ci sono le giostrine nuove, pensano i genitori entusiasti! Potranno giocare in tranquillità con altri bambini mentre noi ci godiamo un pò di frescura.

Invece, una volta in villetta, per la precisione nella villa comunale in centro a Maddaloni, in piazza don Salvatore d’Angelo, lo scenario non corrisponde affatto alle aspettative.

Come si vede dalle foto inviateci la sporcizia regna sovrana. Cestini stracolmi, rifiuti a terra ovunque (alla sporcizia di sempre ora si aggiungono le mascherine chiaramente, la nuova frontiera del rifiuto urbano da gettare ovunque).

Alla sporcizia si aggiunge un altro ostacolo all’uscita delle famiglie: le giostrine, nuove di zecca, sono letteralmente occupate da ragazzi un pò cresciuti per giocarci. Ma per tutto il pomeriggio continua il saliscendi tra scivoli e scalette, impedendo, di fatto, ai bambini, di poterne usufruire. Pomeriggio rovinati. La famiglia torna a casa arrabbiata, i bambini delusi.

Le foto che seguono documentano quanto vi abbiamo descritto. Nelle altre ville comunali cittadine, sappiamo, da altre segnalazioni pervenuteci nei giorni scorsi, che la situazione igienica non è affatto migliore.