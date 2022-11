( Foto)In Via Appia Antica sono voragini

Caserta. Parlare di Manto stradale dissestato e’ ormai diventato superfluo visto che ormai non esiste posto della città’ dove i cittadini non si lamentano di una buca . Le foto che sono arrivate stamattina alla nostra redazione però’ meritano risalto .

Stiamo parlando di vere e proprie voragini che sono spuntate in Via Appia Antica, nei pressi della motorizzazione . In quella strada ormai e’ diventato impossibile circolare , le auto devono bruscamente rallentare mentre i motociclisti rischiano ogni giorno la vita.

Abbiamo già’ scritto in passato di questa problematica e qualche volta abbiamo raccontato già’ di incidenti avvenuti. In quella strada. Quello di oggi ,lunedì 28 novembre però’ e’ un articolo – allarme perché riteniamo che la situazione sia diventata pericolosa e meritevole di attenzione .