( FOTO)Scuola dell’ infanzia in via G.M.Bosco: giostrine rotte e molta precarietà

Caserta. Le scuole sono ormai iniziate e , come dichiarato dallo stesso Sindaco Carlo Marino , molto edifici non sono ancora pronti per accogliere il grosso flusso di studenti che si appresta ad iniziare il nuovo anno scolastico.

Uno di questi è certamente l’ Istituto della Scuola dell’ Infanzia Lorenzini – Da Vinci sita in via G.M.Bosco a Caserta . Sul banco dell’ accusa il giardinetto adiacente la scuola dove i bambini dovrebbero intrattenersi e passare qualche ora spensierata.

Secondo le numerose segnalazioni arrivate alla nostra redazione sembra che lo spazio in questione si trovi in condizioni molto precarie sia sotto l’ aspetto della sicurezza, le giostrine sono praticamente distrutte, sia sotto l’ aspetto igienico sanitario, erba alta , alberi incolti ecc ecc.

Secondo le notizie in nostro possesso a poco è servito l’ intervento di alcuni bidelli dell’ edificio che volontariamente hanno cercato di ripristinare la normalita’ in quel tratto di giardino.

La nostra segnalazione -denuncia speriamo possa servire a ripristinare in tempi celeri una situazione di normalità molto reclamata dai bambini e dai genitori degli stessi.