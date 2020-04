Francesco Pio Malaspina: la fantasia di un bambino ai tempi del Coronavirus ( video intervista a Francesco)

Tante volte la fantasia dei bambini va oltre ogni nostra previsione. Spesso essi esprimono le proprie emozioni con un gesto, con un disegno o, comunque, nel modo piu’ inaspettato per il pragmatico mondo degli adulti.

Oggi vogliamo parlare di Francesco Pio Malaspina , un bambino residente a Mondragone di appena 9 anni.: Francesco frequenta la terza elementare i suoi genitori sono Gianpiero Malaspina e Debora Mancuso , che lavora come infermiera. Da sempre il bambino ha dimostrato evidenti capacita’ creative che egli ha canalizzato nella scrittura e nel disegno. La sua fonte di aspirazione è Maria Aurora, la sorellina di 10 anni .

Francesco, durante il periodo di quarantena, oltre a partecipare alla didattica online con le sue maestre , ha dedicato i suoi pomeriggi al disegno e alla scrittura inventatosi una favola che come protagonista ha quella terribile Pandemia che in poco tempo ha stravolto la vita di tutti , adulti e piccini.

Il racconto , racchiuso in 20 pagine, ha come titolo SORYAH/VS ISHAMA – combattimento leggendario . Nella fantasia del piccolo Francesco ,Ishama rappresenta il Coronavirus mentre Sorayh i medici ,gli infermieri e tutti quelli che lo combattono.

Soryah ,secondo il piccolo scrittore, ha tanti amici ma anche tanti nemici . Molto emozionante la parte in cui Francesco scrive che i nemici sono tutti coloro i quali, rispetto all’ emergenza Covid-19-,non rispettano le regole e assumono atteggiamenti irresponsabili come quello di non utilizzare mascherine e guanti o peggio ancora uscire senza motivazioni valide e lasciarsi andare a pericolosi assembramenti .

Ogni capitolo scritto è illustrato da disegni , la fantasia arguta del bambino ha fatto si che in questo racconto venisse coinvolto ogni suo familiare, compreso i nonni. A tutti i suoi parenti Francesco ha dato un nome e un ruolo ma soprattutto a tutti Francesco ha lasciato un messaggio di riflessione profondo – a tratti commovente.

Bravo Francesco!!

