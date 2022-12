FRANCIA-ARGENTINA LA FINALISSIMA TRIONFA L’ARGENTINA AI RIGORI

MONDIALI IN QATAR FINALE STADIO LOSAIL – L’ Argentina scende in campo con questo undici al cospetto dei galletti francesi, ecco di sotto le formazioni:

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez, Di Maria.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Qualche statistica, per entrambe le squadre oltre che numero.

L’Argentina partecipa alla sua sesta Finale dei Mondiali, solo la Germania con otto ne conta di più. Potrebbe alzare il trofeo per la terza volta, dopo il 1978 e il 1986, ma perdendo, diventerebbe la squadra con più sconfitte nelle Finali della Coppa del Mondo. Quattro, come la Germania.

La Francia ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo per la quarta volta, tutte dal 1998 in avanti (1998, 2006, 2018, 2022). Nel periodo ha raggiunto questo risultato almeno il doppio di qualsiasi altra Nazionale. I Bleus, i campioni in carica, potrebbero diventare la terza nazione a vincere due Mondiali consecutivi, dopo Italia (1934 e 1938) e Brasile (1958 e 1962).

Insieme a Messi c’è Alvarez. Due novità nell’Argentina: Di Maria, titolare nella linea a quattro con De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister, e Tagliafico, nella linea a quattro davanti a Emiliano Martinez con Molina, Romero e Otamendi. Fuori Acuna a causa di un problema fisico.

Deschamps sceglie Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez davanti a Lloris. Tchouameni, Rabiot sono i mediani come di consueto.

Intoccabili gli uomini offensivi: dietro a Giroud – recuperato insieme al centrocampista della Juventus – giocheranno Mbappé, Griezmann e Dembelé. Thuram inizialmente in panchina, come Camavinga e Coman.

PRIMO TEMPO

Partita che stenta a decollare primi dieci minuti di studio per entrambe le compagini in campo, ma dopo l’assegnazione del calcio di rigore il match per l’albiceleste è tutto in discesa. Di Maria in campo pertanto la scelta azzeccatissima di Scaloni, l’uomo delle finali non tradisce e sara’ grande protagonista del match ma andiamo con ordine.

Messi fa vedere i suoi soliti sprazzi di classe con dribbling funambolici, indifferentemente a destra o sinistra palla attaccata al piede, al minuto n. 23′, Angel Di Maria dribbling (ex R. Madrid ora in forza alla Juve) sulla sinistra lato corto dell’ area di rigore destro della Francia imbeccato da Messi, perfettamente . dribbling secco ed ubriacante dell’Argentino sul centrocampista dei bleu’ atterrato in area, furbo di Angel di Maria lo cerca il contatto se lo aspùetta al minimo tocco va giù, rigore nettissimo sul dischetto il solito Leo Messi spiazza Lloris e porta avanti la sua nazionale.

Ancora Argentina a macinare gioco con Mac Callister, a centrocampo detta legge e tempi De Paul una spina nel fianco sulla destra duetta che è un piacere con Messi Mbappe presocchè inesistente, Griezman le ‘petit diable’, che nasce come falso nueve nell’Atletico Madrid, ma che in nazionale, gioca regista arretrato a cercar di spezzare le trame avversarie (cosa che gli è sempre riuscita egregiamente ma non questa volta), ottimo costruttore di gioco raramente sbaglia tempi e passaggi sempre precisissimo il piccolo giocatore biondo della squadra in tenuta blù scuro.

Al minuto 28′ ci prova Mac Callister da fuori conclusione svirgolata e sballata che finisce addirittura in fallo laterale ma il goal è maturo e vicino azione da urlo corale di tutta la squadra albi celeste Messi pesca sulla destra il solito stantuffo De Paul, tocco per Julian Alvarez che lancia in avanti per Mac Callister, che con un rasoterra da destra pesca il n. 9 Julian Alvarez, cross radente dicevamo in area solo Di Maria rasoterra che non lascia scampo a LLoris due a zero Argentina superiore in tutto ed azione da manuale del calcio per dirla alla Josè Altafini.

Minuto 39′ Didier Deschmaps ex centrocampista della Juve ora apprezzato ct elegantissimo in panchina tira fuori Giroud per Thuram (difensore figlio d’arte del grande Lilian Thuram pluricampione anche mondiale con la Francia nel 1998 anche campione d’Europa contro l’Italia nel lontano 2000).

Una sola squadra in campo dopo 7′ minuti di recupero si va negli spogliatoi punizione allo scadere di Griezman sul II palo (battitore dei calci da fermo), non sfruttata dai suoi compagni che non sembra non ci credono più oramai. Il primo tempo vede la superiorità schiacciante dell’Argentina dinanzi ad una Francia annicchilita ed inerme e dire che il pronostico dava un match equilibrato ( ma i pronostici si sa sono fatti anche per essere smentiti in toto).

SECONDO TEMPO

Si parte col la ripresa e ci si aspetta quanto meno una reazione dei galletti in particolare da Mbappe e Grizman gli uomini simbolo della Francia.

Il copione tuttavia sembra non cambiare la partita e i tempi la fanno gli Argentini che cercano di abbassare i ritmi (non hanno interesse dato il doppio vantaggio), solita trama fitta di gioco Messi per Di Maria cross dalla sinistra De Paul al volo di contro balzo al minuto 49′, trova la parata del capitano avversario ossia LLoris, il suo tiro è centrale ed è bloccato agevolmente (una telefonata).

Minuto 58′ ammonito il ghepardo francese Mbappe’ per fallo su De Paul a far trapelare un certo nervosismo ed una certa impazienza e stizza, verso questa Argentina nettamente superiore.

Minuto 60 ancora show Argentina veronica in area di Di Maria velo di De Paul Messi arginato nella conclusione all’ultimo col suo piede meno nobile ossia il destro.

Minuto 63′ combinazione fulminea, tutta rasoterra Messi, Alvarez, per Mac Callister uscita disperata di Lloris a sventare il pericolo.

Minuto 64′ fuori di Maria man of the match che riceve la ultra meritata standing ovation e dentro Acuna (Scaloni toglie un po’ a sopresa il migliore dei suoi).

La Francia tenta qualche folata offensiva per riaprire il match, ma Romero e company non fanno passare nulla e, non sbagliano nulla la diga argentina funziona alla grande.

Il primo squillo dell’attesissimo ghepardo Mbappe’ arriva al minuto 70 serpentina dalla sinistra tiro forte ma alto.

Minuto settantuno Messi pesca Fernandez al limite dell’area tiro a giro un po’ alla Insigne, centrale ancora una volta.

Minuto 79 si invola, in area Kolo Monè, atterrato in area, rigore per la Francia chance di riapertura del match, Mbappè riapre il match a10 minuto più recupero al termine della partita.

Minuto 81′ cross dalle retrovie Koman toglie palla a Messi, passaggio al centro e triangolazione Mone’ / Mbappe, per lo stesso ghepardo francese, Mbappè tiro al volo del francese e pareggio INCREDIBILE PER LA FRANCIA!!!!! TUTTO DA RIFARE PER UNA PARTITA SINO A QUEL MOMENTO DOMNATA DAI BIANCO AZZURRI !!!!!

Minuto 87′ tuffo in area di Marcus Thuram giallo per simulazione sotto gli occhi in tribuna del padre Lilian seduto accanto all’amico Youri Djorjaeff (che all’Inter si rese protagonista della rovesciata spettacolare contro la Roma finista poi sugli abbonamenti della squadra).

Assolo di Mbappè al minuto 93′ incursione e tiro da fuori area deviato in corner.

Serpentina di Koman dalla sinistra slalom speciale palla al centro per Rabbiot che calcia di prima ontenzione verso la porta Emanuel Maritnez respinge affannosamente, la difesa salva e spazza una palla velenosa a pochi metri da linea di porta.

Kolo Mone’ e Mbappè sfruttano la loro corsa elegante e veloce ma Kolo Mone, non sfonda e viene fermato in extremis.

Saetta da fuori di Messi respinta in corner da Lloris con mano di richiamo. Il veloce e guizzante Koman prova a lanciare un contro piede abbattuto da Acuna con un fallo tattico ammonito il centro campista argentino.

Finisce con 8minuti e trenta secondi di recupero si va ai tempi supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Minuto 92′ cross dalla sinistra di Accuna respinto, Mac Callister ci prova da fuori tiro out. Al minuto 95′ out Rabiot ammonito Deschamps non rischia la inferiorità numerica che potrebbe esser pericolosa.

Minuto 102 fuori De Paul dentor Paredes e Lautaro Martinez per i bianco azzurri.

Minuto 104 Huba Hamekano salva in scivolata un tiro di L. Martinez pescato solo soletto in area.

Minuto 106 occasionissima per Lautaro che solo davanti al poriere dopo uno scatto sul filo del fuorigioco mette fuori (ma il tiro è deviato dal difensore francese (che si evince dal replay di difficile individuazione però LIVE).

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Min. 106 Montiel anticipato da LLORIS. Ci prova Messi ancora onnipresente con un tiro rasoterra, deviato bene da Llros, in angolo.

Minuto 108′ contropiede e triangolazione tiro di L . Martinez spara a rete, tiro contenuto a stento e deviato da Lloris, Messi ribatte in rete di destro deviato da un difensore oltre la linea 3 a 2 per l’Argentina inutile il tentativo disperato di Kondè dentro la sua porta praticamente.

Out al min. 115 il leone del controcampo Mac Callister per l’Argentina sugli sviluppi di un corner Mbappe ancora lui tiro a giro da fuori area, deviato di braccio RIGOREEEEE!!!!

Dal dischetto ancora lui Kijan Mbappe’, contro Emiliano Martines, spiazzato l’estremo difensore in tenuta gialla TRE E A TRE INCREDIBLE PARTITA INFINITA E BELLISSIMA, UNA SERATA E UNA PARTITA LEGGENDARIA UNA SERATA DI GRANDISSIMO CALCIO!!!

Minuto 119 cross di Mbappe di testa Kolo Mane sfiora di testa la palla di rimbalzo sfiora il palo, sfiora il goal della vita il francese ma si rimane sul punteggio inchiodato sul tre a tre.

All’ultimo minuto dentro Paulo Dybala evidentemente un rigorista in più per l’Argentina.

Tre i minuti di recupero e di extra time, minuto 122 occasionissima per Lautaro che era in fuorigioco lanciato dal oslito immenso Messi.

Ancora due occasioni Kolo Mane solo davanti al portiere salva tutto Martines ribaltamento di fronte ancora Lautaro di testa schiaccia fuori partita non da cuori deboli. Finisce con una serpentina dalla sinistra di Mbappe’ spazza il fallo laterale Dybala, finisce cosi, triplice fischio finale e tiri dal dischetto la lotteria dei rigori.

PARTITA EPICA ENTRA DI DIRITTO NEGLI ANNALOI E NELLA STOIRA DEL CALCI IL MATCH DEL SECOLO !!!

Calci di rigore aprono le due star i numeri 10 Mbappe e Messi entrambi in rete e segno infallibili i due fuoriclasse.

Rigore n. 2 per Koman per la Francia respinge Lloris poi Dybala dal dischetto calcia lento e centrale GOOL !!!

RIGORE N. 3 Flamenì mette fuori errore forse decisivo risponde per l’Argentina Paredes, Lloris intuisce sfiora ma è GOOALLL !!!!

Rigore n. 4 – Kolo Mone’ che non può sbagliare…tiro, centrale forte a rete la Francia è ancora viva per l’Argentina si presenta sul dischetto…Montiel, tiro che può esser decisivo RETEEEEE ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDOOOOO NELL’OLIMPO DEL CALCIO C’E’ L’ ARGENTINA DI MEEESSIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!VITTORIA INCREDIBILE PARTITA PAZZESCA IMPOSSIBILE ANNOIARSI EMOZIONI A IOSA.

Finisce quattro a due (4-2) ai rigori per l’Argentina

Qualche scatto della finalissima: