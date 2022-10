Franco Pepe premiato per la II edizione di “Italiani controvento”

Nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre, presso i locali della pizzeria Pepe In Grani sita in Caiazzo (CE), si è svolta in forma privata la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Italiani ControVento, donato al celebre chef stellato Franco Pepe, che ha accolto la delegazione incaricata della consegna tra i tavoli del suo ristorante, in una atmosfera di serena convivialità.

“Una chiacchierata tra amici”, come ha osservato l’avvocato Flavia Chiarolanza, incaricata della presentazione dell’evento e dell’introduzione degli ospiti.

Il Premio, giunto alla sua seconda edizione, nasce grazie all’iniziativa di Maurizio Merolla, Presidente e Fondatore di Eventi2000, e di Alessandro Martillotti e Bruno Aiello, Direttori amministrativi della Società CLZI-Collezioni Istituzionali.

Lo scopo degli ideatori era quello di omaggiare l’arte del Maestro Pepe che, pur abbracciando un’ottica di innovazione e sperimentazione, contribuisce ad alimentare nel mondo la fama di una pietanza amata e popolare: la pizza, da lui rivisitata secondo nuovi impasti, cotture e – soprattutto – in base all’utilizzo di prodotti esclusivi, quali quelli forniti dalla terra dell’alto casertano e rigorosamente selezionati dallo stesso Maestro.

Il premio consiste in un’esemplare del riconio celebrativo delle 500 Lire Bandiere Controvento recanti la raffigurazione delle Caravelle.

Magica l’accoglienza da parte del staff di In Grani, che ha ospitato la delegazione in un’ala del ristorante, creando un’atmosfera di serena intimità. E questo in linea con le caratteristiche del premio, che non prevede l’allestimento di una apposita location, ma un cerimoniale intimo all’interno degli stessi luoghi in cui i premiati si dedicano allo svolgimento delle loro attività.

La cerimonia è stata preceduta da un breve tour, nel corso del quale Franco ha mostrato agli ospiti l’interno dei suoi locali, le tecniche di lavorazione degli ingredienti alla base dei suoi prodotti e alcuni video, considerando che – da anni – egli è invitato a tenere convegni e conferenze in tutto il mondo.

Al termine di questo affascinante percorso tra attrezzi, forni e mani immerse nell’impasto, gli ospiti si è accomodato tra i tavoli e la moderatrice Flavia Chiarolanza ha preso la parola, evidenziando che Franco Pepe merita in toto la qualifica di Italiano controVento, data la sua natura di viaggiatore indomito e guerriero instancabile, come tutti gli imprenditori che si trovano a vivere le difficoltà dei tempi odierni. Ha poi raccontato la storia del premio, nato allo scopo di celebrare la tenacia di tanti connazionali impegnati a lottare contro le avversità, e altresì spiegato le ragioni del conferimento al Maestro Pepe.

Un momento di emozione è stato registrato quando la moderatrice ha ricordato il nome del primo assegnatario di questo premio: la città di Genova nella persona del sindaco Marco Bucci, per il coraggio mostrato nel rialzarsi dalle macerie del crollo del Ponte Morandi.

La parola è passata quindi a Maurizio Merolla, che ha evidenziato un dettaglio molto importante: non si tratta di un omaggio all’attività di chef stellato, egregiamente svolta dal Maestro Pepe. In tale veste, egli ha già ricevuto – e riceve tuttora – riconoscimenti da ogni parte del globo. E la delegazione non è deputata ad esprimere giudizi sul suo lavoro di imprenditore del gusto, se non attraverso gli apprezzamenti del palato. Il tributo viene offerto all’uomo, con le sue doti di resilienza, tenacia e intraprendenza, in un momento in cui c’è bisogno di pionieri in grado di traghettare il nostro paese fuori dalla crisi. E i nostri giovani, in particolare: come ha raccontato lo stesso Pepe, che non ha lesinato parole preso com’era in quel vortice di convivialità e di emozioni, moltissimi giovani entrano nel suo locale per imparare il mestiere ed esportarlo a loro volta. A riprova della veridicità di quanto affermato, al tavolo dei relatori è stato invitato un giovanissimo apprendista, e dalle sue vive parole i presenti hanno potuto ascoltare una preziosa testimonianza.

Dopo l’intervento di Alessandro Martillotti e la lettura delle motivazioni da parte di Maurizio Merolla, il premio è stato consegnato al maestro Pepe dalle mani dell’On. Marco Cerreto. Quest’ultimo ha reso una toccante dichiarazione in rappresentanza delle Istituzioni politiche, entrando in piena sintonia con la platea di ascoltatori, e si è subito rimesso in viaggio alla volta di Roma. Nella capitale, infatti, lo attendono frenetiche giornate di lavoro, dato l’insediamento del nuovo Parlamento in cui è stato eletto. Prima di lasciare il locale, però, si è fermato a gustare amichevolmente insieme agli ospiti gli assaggi di pizza offerti dallo staff di Franco Pepe. Nel frattempo, e come di consueto, il locale veniva letteralmente preso d’assalto da turisti e avventori del luogo.

Il momento della consegna è stato immortalato dagli addetti all’ufficio stampa di Eventi2000. Franco Trifiró e Lucia Grimaldi, giornalisti di COMUNICANDO hanno realizzato in video una magnifica intervista con i protagonisti della serata, che sarà pubblicato e diffuso nei prossimi giorni.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Napoli, dalla Regione Campania e dall’Associazione Nazionale 50&Più.

Gli ospiti, sul cui volto si leggeva una sincera commozione, si sono lasciati con la promessa di nuove, future occasioni di incontro e condivisione: promessa sigillata dall’On. Cerreto che, figlio come Pepe della terra casertana, ha sottolineato il suo impegno in favore della propria Regione e delle sue eccellenze, paesaggistiche e culinarie. Si sa, infatti, che quanto di buono produce la cucina tipica di un luogo dipende soprattutto dai frutti della sua terra e dalla capacità di coglierli e lavorarli con perizia, amore, sincera abnegazione.