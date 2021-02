Franco Pisanti : domani i funerali

Caserta . Per tutti quelli che vorranno salutarlo per l’ultima volta l’appuntamento e’ per domani , giovedì’ 11 Febbraio alle ore 11 alla chiesa del Buon Pastore di Piazza Pitesti.

La morte di Franco Pisanti e’ davvero difficile da digerire oltre che per i suoi familiari anche per i suoi tantissimi amici . Franco , un uomo sempre sorridente e gentile. Il suo ottimismo era contagioso a tal punto che un’ ora trascorsa con lui era terapeutica e ti metteva di buon umore.

I messaggi di solidarietà’ arrivati alla nostra redazione sono davvero tantissimi . Gli amici di Piazza Vanvitelli , luogo nel quale Franco ha vissuto la sua gioventù’ , stendano a crederci . Rinnoviamo le condoglianze a tutti quelli che L’ hanno conosciuto e apprezzato come amico e come uomo . Buon Viaggio Franco !!