Fratelli D’ Italia . Tutto ok alla II riunione del dipartimento provinciale “ ricerca e sviluppo”

il 21 Luglio si è tenuta la seconda riunione del Dipartimento Provinciale “Ricerca e Sviluppo” di Fratelli d’Italia di Caserta, fortemente voluto dall’Avv. Marco Cerreto, coordinatore Territoriale.

Il gruppo, guidato dall’ing. Antonio Concilio, è strutturato nelle sezioni: “Aerospazio”, “Sociologia Progettuale”, “Biotecnologie”, ed “Inclusione Sociale”. Obiettivo dell’incontro era la definizione di temi sociali da porre all’attenzione dell’opinione pubblica. Tra le proposte, citiamo quella del Dott. Antonio Iovine, che ha illustrato le criticità e le problematiche attuali del sistema di riconoscimento dei brevetti e della proprietà intellettuale in genere. Il Dott. Francesco Paparo ha proposto l’organizzzione di un convegno pubblico dove esporre alla comunità l’importanza del recupero familiare attraverso l’assistenza domiciliare, che avrebbe degli enormi vantaggi psicologici vero gli utenti del servizio, e non trascurabuli benefici economici. Si è toccato poi il tema dell’inquinamento del mare, che da troppo tempo affligge il litorale Domizio; su proposta del Dott. Gianmichele Castello si è costituito un gruppo di lavoro dedicato all’approfondimento delle problematiche inerenti ai depuratori, con lo scopo di pervenire ad un quadro chiaro della distribuzione e dell’attività degli impianti non molto nota al pubblico, almeno stanti le informazioni di cui il cittadino medio può disporre. Ancora su temi ambientali, l’ing. Giancarlo Francomacaro ha proposto un tavolo di confronto sulla sostenibilità, che verrà avviato al rientro dalla pausa estiva. Più in prospettiva, il coordnamento ha concordato di avviare una serie di iniziative sul settore Aerospaziale che, in quanto sinonimo di tecnologie avanzate, si attendde avere un enorme impatto sullo sviluppo una volta che le sue risorse vengano adeguatamente incanalate.

In comune, tra argomenti così diversi, l’opportunità di crescita del nostro Territorio con l’obiettivo finale di ridurre il divario economico, e dunque sociale ed industriale, con le altre province d’Italia.