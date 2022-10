Fratelli d’Italia chiede gli stalli per i parcheggi rosa

Maddaloni – Il nuovo codice della strada, entrato in vigore il 10 novembre 2021, ha introdotto i parcheggi rosa. Ma Maddaloni sembra correre sempre nella direzione opposta, perché sebbene fossero stati garantiti fino al 2021 abbiamo pensato bene di eliminarli e di rimpiazzarli con quelli a pagamento. I parcheggi rosa ricordiamo ai saggi amministratori sono stalli riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli al di sotto dei due anni e mentre prima erano i Comuni a prevederli in modo discrezionale, ora esiste una normativa nazionale che li disciplina.

Orbene, atteso che con la nuova normativa i parcheggi rosa vengono predisposti dal Sindaco con apposita ordinanza, chiediamo che lo stesso intervenga rapidamente per ovviare ad un disagio lamentato da molti nostri concittadini. Ricordiamo inoltre che la riforma al codice della strada introduce la possibilità, per i sindaci, di riservare alcuni posti anche al parcheggio dei veicoli elettrici e di quelli adibiti al trasporto scolastico, ovviamente anche essi inesistenti sul nostro territorio. I punti nevralgici ove ci auguriamo vengano predisposti i parcheggi rosa sono quelli vicini ai servizi pubblici essenziali: ospedali, consultori, Asl, scuole, parchi, banche, uffici postali.

D’altronde l’importanza di riconoscere e prevedere stalli rosa lo si comprende anche dall’inasprimento delle sanzioni comminate a coloro che li occupano senza regolare contrassegno.

L’autorizzazione viene rilasciata dal comune di residenza attraverso quello che viene chiamato “permesso rosa”. La procedura è molto semplice: solitamente ogni ente locale predispone appositi moduli in cui inserire i dati da presentare poi all’Urp comunale o al comando della polizia municipale. Nessuna incombenza particolare dunque per l’ente a fronte di un servizio utile ed essenziale per la cittadinanza. È una battaglia di civiltà che ci auguriamo possa trovare accoglimento. Le politiche per agevolare le mamme devono essere elementi centrali per una comunità cittadina.

Ed è per questo motivo che chiediamo al Sindaco di intervenire il prima possibile: si tratta di un lavoro semplice, che può essere portato a termine in pochi giorni e che ha una grande valenza. Maddaloni si è sempre dimostrata una città che pone molta attenzione a determinati aspetti sociali e l’inserimento di parcheggi rosa rappresenta un dovere verso una delle categorie più importanti della popolazione.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.