Frattamaggiore, al Liceo Miranda la Giornata europea dei Giusti dell’Umanità: inaugurate le targhe dedicate a Calamandrei e Mattarella

Si terrà venerdì 27 marzo 2026, alle ore 10.00, presso il Liceo scientifico-linguistico-scienze applicate “Carlo Miranda” di Frattamaggiore, la celebrazione della Giornata europea dei Giusti dell’Umanità, istituita dal Parlamento italiano con la Legge n. 212 del 20 dicembre 2017, che ha riconosciuto il 6 marzo come solennità civile dedicata a quanti si sono distinti nella difesa dei diritti umani, della dignità della persona e della libertà contro ogni forma di totalitarismo, violenza e discriminazione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Liceo Miranda nel 2022 con la realizzazione del Giardino dei Giusti, spazio simbolico e didattico nato con l’intento di mantenere viva la memoria di coloro che, nelle diverse epoche storiche, hanno scelto di opporsi all’ingiustizia salvando vite umane e difendendo i valori della democrazia.

Per l’edizione 2026, l’associazione Gariwo — di cui l’istituto è parte — ha indicato come tema guida “I Giusti della democrazia”, invitando scuole e istituzioni a ricordare figure che hanno contribuito alla costruzione e alla difesa delle istituzioni democratiche.

Nel corso della cerimonia saranno inaugurate due nuove targhe nel Giardino dei Giusti del liceo, dedicate a Piero Calamandrei, tra i protagonisti della stesura della Costituzione italiana, e a Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana assassinato da Cosa Nostra per il suo impegno nella lotta alla mafia e per la difesa della legalità.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali della dirigente scolastica prof.ssa G. Abbate, della prof.ssa G. Salvato e del sindaco di Frattamaggiore, dott. Marco Antonio Del Prete.

Seguiranno gli interventi di docenti, studenti e ospiti, tra cui il giornalista G. Giulietti, i familiari di Mario Paciolla, il prof. Stefano Schioppi e la prof.ssa Maria Grazia Del Prete.

A moderare l’incontro sarà il docente Pasquale Vitale, PhD dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Al termine della manifestazione saranno scoperte le targhe commemorative nel Giardino dei Giusti, luogo che negli anni è diventato anche Giardino biodiverso, con percorsi tematici dedicati alla letteratura, alla storia, alla mitologia e alla memoria civile, tra cui il percorso virgiliano, il percorso dei Giusti e quello delle piante sopravvissute. Il Giardino del Liceo Miranda è stato recentemente inserito anche nel sito ufficiale di Gariwo, nella rete internazionale dei Gardens of the Righteous Worldwide, che riunisce i luoghi della memoria dedicati ai Giusti in tutto il mondo.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di educazione civica e di riflessione per gli studenti e per la comunità, nel segno della responsabilità individuale, della libertà e della difesa della democrazia.