Caserta. La Befana a Caserta si dovrà coprire bene . Le temperature previste per la prossima settimana nella città capoluogo infatti ,non promettono niente di buono. A partire da oggi e per i prossimi giorni la temperatura ,soprattutto nelle ore serali ,segnerà valori che andranno da 0 gradi fino a -2/3 gradi previsti proprio nella notte di Domenica 5 Gennaio.

Le temperature massime non supereranno i 12 / 13 gradi.