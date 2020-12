Frenata sull’apertura delle scuole, Il ministro dell’istruzione teme ‘la mutazione inglese’ del covid

Più si diffonde e più il coronavirus muta, tale fenomeno rende problematica l’apertura delle scuole.

In tal senso una prima bocciatura è arrivata da Walter Ricciardi. “Con questa circolazione del virus non penso che il 7 gennaio le scuole possano riaprire“, è il pensiero del consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

Sulla stessa lunghezze d’onda si è ‘sintonizzato‘ Luca Zaia. Il Governatore del Veneto si è detto contrario all’immediato ritorno in classe dopo le festività natalizie, asserendo che la decisione andrà presa tenendo in considerazione i piani epidemiologici.

Una apertura, seppur limitata, la Azzolina l’ha ottenuta dall’Associazione Nazionale Presidi. “Non intendiamo sostituirci alle autorità sanitarie. È del tutto evidente che bisogna partire da quello che sostengono loro e sulla base di questo verranno prese le decisioni più opportune“, ha dichiarato il presidente Antonello Giannelli a Il Sole 24 Ore, “per parlare con cognizione di causa bisogna sentire gli esperti del settore. Abbiamo un po’ di tempo e credo ci sia la possibilità di valutare se effettivamente questa nuova variante del virus può comportare dei rischi rispetto all’apertura”.

Il ritorno a scuola, insomma, non è più certo come si prevedeva e per la Azzolina nuovi problemi arrivano adesso da oltre manica. Un “esame di inglese” per il virus