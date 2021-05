Frignano-Blitz della finanza durante cerimonia nuziale

Frignano – Blitz della guardia di finanza ,sabato, durante una cerimonia nuziale, è avvenuto a Frignano nella provincia di Caserta. Si stavano ponendo in essere dei festeggiamenti durante un matrimonio in violazione della normativa covid 19, il tutto è avvenuto all’interno della struttura per ricevimenti ossia ‘villa Andrea s.r.l.’

Il blitz della finanza dunque è arrivato alquanto inaspettato con l’elevazione anche di una serie di sanzioni sia per il titolare dell’ attività, sia per color che che stavano prendendo parte al matrimonio (sanzioni, pare, per un importo intorno agli euro 10.000).