Frignano – Comizio d’apertura per ‘Adesso Noi’: Natale darà il via venerdì alla campagna elettorale

Frignano – Al via la campagna elettorale per la giovane coalizione frignanese “Adesso Noi”, civica numero 1 in lizza alle prossime amministrative di ottobre.

La prima uscita ufficiale si svolgerà nello scenario di Piazza della Repubblica, con un comizio d’apertura che avrà luogo nella serata di venerdì 10 settembre alle ore 20 e 30.

Il primo, di una serie di appuntamenti politici, che pone al centro la presentazione dei dodici aspiranti consiglieri comunali che compongono la lista in vista del voto del 3 e 4 ottobre. A fare gli onori di casa, il candidato a Sindaco Vincenzo Natale.

“E’ il momento di far sentire la voce di chi vuole scrivere il futuro del nostro paese” – si legge sui canali social del capolista – “Il futuro è adesso! Adesso Noi per cambiare Frignano!”