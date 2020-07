Frignano/ Gabriele Piatto si dimette dalla carica di sindaco per candidarsi alle Regionali

Frignano–Gabriele Piatto, per partecipare alle prossime elezioni regionali nella lista di Campania libera a sostegno di Vincenzo De Luca presidente, ha presentato, attraverso una lettera,le dimissioni dalla carica di sindaco di Frignano. Trascorsi 20 giorni le dimissioni diverranno esecutive, successivamente arriverà il commissario in attesa delle elezioni in primavera

La lettera:

“Come ben sapete, le ragioni di tali dimissioni risiedono nella mia volontà di essere candidato al Consiglio regionale della Campania dopo che per 20 anni ho servito la mia comunità in Consiglio Provinciale e per circa l0 anni in qualità di Sindaco.

Ho dovuto affrontare l’amministrazione del nostro paese nel periodo di maggiore crisi economica per l’Italia, in cui lo Stato ha ridotto drasticamente i trasferimenti ai Comuni costringendoli a centellinare i servizi paradossalmente in un contesto di grande disoccupazione e di grande disagio economico per la nostra popolazione.

Ho trovato un paese in piena emergenza rifiuti caratterizzato da decine di discariche sia nel centro abitato che nelle periferie.

Ho dovuto affrontare la costosa bonifica dell’intero territorio con quei pochi Fondi comunali e facendo affidamento a tantissimi espedienti frutto di tanti anni di esperienza politica.

Ho vissuto le paure, le ansie e le preoccupazioni di essere sempre solo ad affrontare argomenti così delicati in un territorio definito Terra dei Fuochi dove i poveri Sindaci, che debbono cantare e portare la croce, sono gli unici a cui è attribuita la responsabilità dei problemi mentre le altre istituzioni sfruttano unicamente tali argomenti per fare convegni e propaganda.

Ho trovato un Comune senza strutture sportive.

‘II parcheggio dello Stadio come una discarica a cielo aperto, gli spogliatoi dimora per extracomunitari ed il campo di calcio pascolo per le pecore.

Oggi lascio una struttura sportiva di alto livello con scuole calcio cd invitante momento di incontro e convivenza civile.

II palazzo dello sport era una struttura fatiscente e prossima al crollo. Oggi, definita Cittadella dello Sport, è una struttura moderna, perfettamente funzionante in cui si svolgono tornei dipallacanestro. di calcetto ed utilizzata come centro estivo per ragazzi e punto di riferimento sportivo dci Comuni vicini.

Ho trovato delle scuole fatiscenti con problemi strutturali e di abbondanti infiltrazioni di acqua.