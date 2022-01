Frignano. Lutto cittadino per la morte del giovane Saverio

Frignano. Poco dopo la mezzanotte, del 21/01/2022 la moto guidata dal giovane Saverio Mgliulo si è scontrata con un’autovettura a bordo della quale vi era un neopatentato. All’arrivo dei soccorsi, giunti prontamente, sono apparse da subito gravi le condizioni del ragazzo alla guida dello scooter, che è deceduto poco dopo.

Per il giorno dei Funerali di Saverio, il Sindaco, Lucio Santarpia, limitatamente all’orario dello svolgimento del funerale, ha proclamato lutto cittadino, ritenendo doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà di tutta l’amministrazione e di tutti i cittadini per la tragica e prematura scomparsa del familiare, attraverso l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, presta nella via dell’ENTE e la chiusura di tutti i negozi commerciali, delle imprese e delle attività artigiane con l’abbassamento delle serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali