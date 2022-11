Frignano, Presentazione del libro “Luca Tozzi e il suo tempo”

Frignano, Il 26 novembre alle ore 10:00, presso l’IC “Luca Tozzi” sarà presentato il testo “Luca Tozzi e il suo tempo” del sindaco Lucio Santarpia, edito da Giuseppe Vozza editore. Sarà l’occasione per chiarire il contesto in cui operò il celebre medico di Frignano maggiore e il ruolo di Tozzi all’interno dell’Accademia dei “Discordanti”, dell’Università di Napoli e dell’Ospedale degli incurabili, e per porre l’attenzione sui contributi più importanti forniti dal medico alla storia della medicina

Programma della giornata

Saluti di benvenuto Prof.ssa Gabriella Clemente, Dirigente Scolastico dell’IC di Frignano

Dott.ssa Lucia Maisto, Assessore alla cultura e all’istruzione

Interverranno

Avv. Giorgio Magliocca, Presidente della provincia di Caserta

Prof. Antonio Garofalo, Rettore dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli

Prof.ssa Maria Luisa Chirico Prof.,Ordinario di Filologia classica Università Vanvitelli

Prof.ssa Jolanda Capriglione ,Presidente Club per l’Unesco di Caserta

Dott. Giuseppe Vozza, Editore

Dott. Nicola Rosselli, Giornalista “Il Mattino”

Prof. Pasquale Vitale, Giornalista “Belvederenews “

Dott. Prof. Lucio Santarpia, Autore