Frignano,Natale presenta il simbolo e il claim della lista ‘Adesso Noi’: “Il futuro è adesso”.

Frignano-Vincenzo Natale ha presentato in diretta Facebook il simbolo della lista ‘Adesso Noi’ che guiderà alle amministrative 2021 di Frignano.

L’emergenza sanitaria in corso ha influito sulla scelta di affidare ai canali social la presentazione del simbolo: “Avrei preferito vivere questo momento di persona” – ha dichiarato Natale – ma abbiamo riflettuto molto, io e la mia squadra, sulla necessità di continuare ad essere cauti e prudenti in un momento in cui tutti noi siamo ancora chiamati ad un grande senso di responsabilità”.

Durante la diretta è stata ufficializzata la condivisione del percorso politico assieme agli attivisti del movimento ‘Agorà 5 Stelle Frignano’ prevedendo, inoltre, la partecipazione al progetto di altre personalità provenienti unicamente dal mondo civico e professionale.

“Insieme abbiamo scelto un nome per la lista che sia in grado di tracciare una netta linea di confine tra ‘loro’ che hanno lasciato Frignano come la troviamo oggi e ‘noi’ cittadini che invece immaginiamo una Frignano molto diversa da quella che stiamo ereditando” – ha sottolineato l’aspirante Sindaco – “Un percorso di cambiamento che sia in grado di garantire un futuro di bellezza alla nostra amata Frignano e che non può essere più rimandato, o peggio, rimanere ancorato a persone che hanno piantato le radici nelle istituzioni senza mai aprirsi alla città. Un futuro che cominci adesso!”