Fuga di medici dall’ospedale San Rocco. Persistono le incompatibilità nella commissione di disciplina dell’ASL

Sessa Aurunca – Gli ospedali del casertano continuano a fare notizie per le anomalie che si verificano al loro interno, in riferimento soprattutto alle dinamiche che investono il personale sanitario.

Questa estate abbiamo dato notizia della strana vicenda che ha riguardato il primario di ortopedia proprio di questo nosocomio, il dott. Auletta: una diatriba con il direttore sanitario relativo a protesi scomparse lo deferiva alla commissione di disciplina. Ad oggi il suddetto medico è in aspettativa sine die.

Di ieri invece è la notizia che, sempre all’ospedale San Rocco, ci sarebbe carenza di medici al punto tale di non riuscire a gestire neanche il pronto soccorso. I medici assenti sarebbero 8 , e tra loro qualcuno che è stato deferito e sanzionato dalla commissione di disciplina.

Ricordiamo che il direttore sanitario dell’ospedale di cui vi raccontiamo è la dott.ssa Foglia, già direttore dell’ospedale di Marcianise e di Maddaloni, dove aveva inviato altri medici in commissione di disciplina. Approfittiamo per ricordare che la dott.ssa Foglia risulta essere essa stessa componente della commissione di disciplina alla quale deferisce i medici degli ospedali che di volta in volta dirige.

Una palese ed evidente incompatibilità, denunciata da noi e da altri colleghi della stampa in più occasioni, che continua a sussistere.

Questo forse potrebbe spiegare questa fuga di medici che sta mettendo in seria difficoltà un ospedale che è riferimento dell’alto casertano.

Un’ incompatibilità che ha già pesato in altre gestioni e quindi nodo che andrebbe sciolto una volta per tutte.

Se si dirige una struttura si ha il diritto di dover deferire i propri medici alla commissione di disciplina, qualora ce ne siano le condizioni. Ma non si può al contempo essere parte della commissione che giudica i medici. Qui siamo all’ABC, ma a quanto pare all’ASL di Caserta non se ne sono ancora accorti. A quanto la rimozione?