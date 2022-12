Full Heads Comedy e il Teatro Sancarluccio presentano i “Giovedì Stand Up Comedy” primo appuntamento con Carmine Del Grosso

Dopo il successo di pubblico per Francesco Arienzo la Full Heads Comedy rilancia e propone, in collaborazione con il Teatro Sancarluccio, il “Giovedì Stand Up Comedy”, si inizia con Carmine del Grosso in un mix di suoi sketchs comici. Il comedian beneventano, ma di origine napoletana, si esibirà nello storico Teatro Sancarluccio di Napoli, culla di illustri attori comici con una lunga storia nel panorama teatrale napoletano e italiano.

Il Sancarluccio è attivo dal 1972 e durante gli anni ‘70 è stato tra i primi teatri ‘off ’ di Napoli; nella sua esistenza cinquantennale ha ospitato la nuova drammaturgia di Annibale Ruccello e di Enzo Moscato, il teatro corrosivo di Leopoldo Mastelloni, la comicità pura di Massimo Troisi, la maschera surreale di Silvio Orlando, le performances graffianti di Peppe Lanzetta, la sperimentazione in erba dei giovanissimi Mario Martone e Tony Servillo, l’avanguardia napoletana di Antonio Neiwiller e Renato Carpentieri, le “comete” di Roberto Benigni, o di Laura Morante, attrice prediletta di Nanni Moretti.

Dopo lo spettacolo di Del Grosso, sempre al Sancarluccio, il 26 gennaio andrà in scena Gennaro Scarpato in “Soli solitudini soliloqui” e il 23 febbraio Daniele Ciniglio.

Carmine Del Grosso nasce nel 1986 a Napoli ma è cresciuto a Benevento. E’ tutt’ora incensurato.

Comico, autore e speaker radiofonico.

Nel 2007 si è trasferito a Roma dove ha studiato e contemporaneamente ha cominciato a esibirsi come comico. Oggi vive a Milano e dedica tutta la sua vita alla comicità. Ha vinto il Premio Nebbia Teatro Manzoni (MI) nel 2015 e il Premio Derby Cabaret. Si è anche distinto con un premio importante per il genere: il premio della critica alla manifestazione Charlot Salerno 2014. La sua bio su instagram recita: incensurato del 1986.

Ha collaborato ai testi del cast di ‘Made in Sud’, ai testi di Katia Follesa. Autore della web serie per BlaBlaCar. Coautore del laboratorio per StandUp comedy Italia. E’ autore per diverse pagine di satira web.

Negli ultimi tre anni è apparso in TV negli spettacoli “Quelli che il lunedì”, CCN Comedy Central News con Michela Giraud, “Stand up comedy”, “Quelli che…”, “Comedy Central News”, “Quelli che il calcio”, “Battute?” su Rai 2, “Comedians Solve Problems” su Comedy Central e “Stand up- Comedy Central” entrambe su piattaforma Sky.

info & contatti

Cell: 3928343222

email: fullheadscomedy@gmail.com