Fulmine si abbatte sul campanile. Le foto

San Felice a Cancello. Questa mattina verso le ore 09:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale è intervenuta in via Napoli nel comune di San Felice a Cancello presso la chiesa di Sant’Alfonso Maria dei Liguori a causa di un fulmine che si era abbattuto sul campanile della chiesa. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno constatato che il fulmine aveva danneggiato parte della copertura in muratura del campanile alto circa 20 metri e la campana. Sul posto è intervenuta anche un’autoscala, proveniente sempre dalla sede centrale del Comando, che ha dato supporto alla squadra nelle operazioni di rimozione delle parti pericolanti e messa in sicurezza della struttura.Chiuse alla viabilità le strade adiacenti la chiesa.

Pubblicità elettorale