Lunedi’ 18 maggio i funerali di Antonio Pinto officiati da Don Filippo Melone

Casapulla. Domenica 10 maggio 2020, la tragica morte di Antonio Pinto, il ragazzo di 24 anni, morto in seguito ad un drammatico incidente sulla Variante a bordo della sua moto.

I funerali del giovane si terranno lunedi’ 18 maggio a Casapulla presso la Chiesa di San Luca Evangelista guidata da Don Filippo Melone.

A comunicarlo il padre di Antonio, Aristide Pinto .

La salma giungera’ in chiesa alle ore 9.30 per consentire a tutti di porgere l‘estremo saluto ad Antonio.La funzione iniziera’ alle ore 11.00.

Per restrizioni legate alla normativa Covid19 sara’ obbligatorio indossare la mascherina durante la funzione religiosa.

Questo uno dei tanti messaggi in ricordo di Antonio Pinto : Dal primo istante in cui lo vidi ho capito subito che tu eri l’eccezione che tu avevi un cuore grande che tu con il tuo sorriso facevi innamorare tutti

Angelo 👼 bello sarai per sempre nei nostri cuori❤️Manchi ❤️💔