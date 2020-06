Funerali di Vincenzo Carbone: La commovente poesia scritta da un’ alunna

Caserta.Domenica 21 giugno 2020 alle ore 16 nella chiesa San Secondino Vescovo e Confessore di Bellona si sono tenuti i funerali di Vincenzo Carbone, insegnante di sostegno all’ Itis-Ls F.Giordani del quale è Dirigente Scolastico Antonella Serpico. Vincenzo un uomo eccezionale che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti quelli che l’hanno conosciuto. Una sua alunna,Nikla Cantone della classe 5 C informatica ha scritto una poesia che di seguito pubblichiamo integralmente.

La pioggia di domenica

si è mescolata alle nostre lacrime.

La sentiamo costantemente,

Seppur silente,

Il suo ricordo è fisso nella mente.

La sua immagine resterà sempre così,

Sereno e felice dal lunedì.

Quanti sorrisi portati via,

resta solo una profonda agonia.

Vorremmo poter dire ancora una volta

“Professó dove ci porta in gita questa volta?”

Ma la distanza purtroppo è molta.

“Se non la smettete di far chiasso chiamo i carabinieri”

Quel solito messaggio della gita,

Sembrava ieri…

Pagheremmo per tornare indietro,

per vedervi fare ancora un metro,

in quell’albergo ,

per reclamare silenzio.

Al Giordani un grande uomo è andato,

ma sicuramente un fiore è nato.

Il nostro girasole sarà

che ad ogni stagione ci accompagnerà.