FURIOSO IL SINDACO DI ALIFE, ALTRI CONTAGIATI COVID 19

Alife – Il Covid 19 continua a circolare, altri contagi nel casertano. Ad Alife, nella provincia il sindaco Maria Luisa Di Tommaso ha però voluto realizzare un video messaggio in cui, rivolgendosi alla cittadinanza e in special modo ai giovani, ha inteso sensibilizzare all’uso della mascherina.

Si ferma a tre, al momento, il numero degli attuali positivi nel comune di Alife ma nelle prossime ore arriverà il risultato di altri ‘tamponi’ che sono stati effettuati alle persone che hanno avuto contatto diretto con i soggetti già contagia.

I dispositivi di sicurezza restano l’unico modo per cercare di arginare la propagazione del Covid, che, come sottolineato dalla sindaca, sta circolando soprattutto per i vari assembramenti che spesso si fanno.