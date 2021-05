Caserta – Negli scorsi giorni sono avvenuti dei furti e dei danneggiamenti in alcune cappelle del cimitero di Caserta, danni e oggetti asportati in alcune parti.

Danneggiato anche il deposito che si trova in via Talamonti. Oltre a fare razzia di rame e dei tanti oggetti lasciati in ricordo dei defunti, i ladri hanno fatto anche danni importanti tra vetri rotti e strutture danneggiate.

Il direttore ha sporto denuncia seguiranno eventuali aggiornamenti