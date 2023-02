Furto a Teano

Gli è rimasto solo di denunciare il furto, avvenuto presso un podere di sua proprietà, di una pompa sommersa completa di filtro e termostato.

Il furto è avvenuto in C. da Consolata a Teano, dove i ladri, dopo aver forzato il lucchetto del coperchio posto a protezione del pozzo, hanno asportato il suddetto materiale. “Una notizia triste e squallida, proprio come chi ha portato a termine questo inqualificabile gesto”, ha commentato il proprietario del casolare in campagna, che ha immediatamente fatto denuncia presso il comando stazione carabinieri di Teano, che si sono portati sul posto i carabinieri per un primo sopralluogo.