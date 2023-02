Furto al campo di calcetto . Il comandante Piricelli incastra in tempo record gli autori del reato

Ieri mattina il Comandante della Polizia Locale della Città di Aversa Colonnello Antonio Piricelli

è stato messo a conoscenza dal Sindaco dott. Alfonso Golia del furto di tutti gli accessori

comprensivi di porte e recinsioni del campo di calcetto ubicato nei pressi di Viale Olimpico.

Immediatamente il Comandante Piricelli ha avviato le indagini, che dal primo momento non sono

apparse semplici. Sono state avviate ispezioni e sono state sentite persone. In poco tempo le attività

di indagine poste in essere hanno preso la giusta piega. Gli indizi ricevuti hanno portato alla

individuazione degli autori, i quali senza valutare l’importanza del bene pubblico ed in modo

maldestro hanno smontato e portato via un intero campo giochi dove i bambini quotidianamente

giocano. Sembra che le persone incarite dello smontaggio del campo di calcetto, indagate per il

reato di furto commesso ed il danneggiamento recato abbiano agito su commissione.