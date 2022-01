Furto al cimitero di Casapulla . Danni ai vetri delle cappelle

Casapulla. Considerato che al limite non esiste fine ecco che ci ritroviamo a scrivere, ancora una volta ,di uno squallido episodio di mino criminalità’ verificatosi in un cimitero.

Stiamo parlando questa volta di quello di Casapulla dove ,nei giorni scorsi ,alcuni malviventi si sono intrufolati per portare via tutto quello che di valore può’ esserci in un cimitero.

Numerosi i danni causati nelle varie cappelle , dai vetri rotti ai fiori catapultati al suolo . Dalle bare sono state portati via anche i nomi dei defunti .

Quello accaduto a Casapulla non e’ un episodio isolato , nei mesi scorsi infatti anche il cimitero di Caserta e Casagiove erano stati presi di mira da questi malviventi che probabilmente si sono specializzati in questo tipo di furto .