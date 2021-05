FURTO AL DEPOSITO DELLA CLS

Marcianise – E’ avvenuto un furto in notturna, alla CLS di Marcianise laddove vi è un deposito con una serie anche di TIR e furgoni, che trasportano materiale di posta e non solo con corrieri vari che li sono parcheggiati in grandi depositi, e dove rimangono presumibilmente segregati anche in notturna.

Nella notte però c’ è stata una retata dove dei malviventi si sono introdotti all’interno di vari depositi, facendo praticamente irruzione facendo dei danni all’ingresso di quello che è lo stabilimento, ma non è tutto, c’è stato anche un furto di vari materiali ed alcuni furgoni danneggiati ed aperti deliberatamente dalla ‘banda del buco’ che si sono portati via anche una cassaforte, con dei valori in contanti all’interno, nonché danneggiato parecchi TIR e furgoni, forse nella speranza di trovare altri oggetti di valore.

Le telecamere di videosorveglianza potrebbero essere certamente, utili ai fini di una ricostruzione di quanto accaduto per cercar di capire cosa effettivamente è successo, cosa è accaduto con la conseguente identificazione della banda che poi dopo una serie di danneggiamenti si è data rapidamente e repentinamente alla fuga.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda