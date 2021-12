Furto all’Orto Sociale: Niente “minestra di Natale” per uno degli assegnatari dei lotti

Casagiove. In Via Lazio, sorge l’ Orto Sociale, un’area concepita come un orto-giardino, destinata ad anziani e a famiglie, per contribuire alla socializzazione, alla compagnia e a passare il tempo delle persone anziane e magari sole e sostenere, seppur in minima parte, l’economia domestica in un momento di profonda crisi finanziaria e sociale delle famiglie.

L’ Orto Sociale è ispirato, nelle forme, nei volumi e negli spazi esterni della vicina Reggia di Caserta con il suo Parco Reale, ed è suddiviso in 36 lotti di cui, attraverso bandi comunali, solo una minima parte è stata assegnata.

La settimana scorsa, uno degli assegnatari dei lotti, precisamente il lotto N1, ha, però, trovato una spiacevole sorpresa: il furto dei suoi “vruoccoli” (broccoli di Natale), che si preparano, insieme ad altre verdure, per la famosa “minestra di Natale”.

Il Signor Alessandro, uno dei pochi che cura da tempo, con tecnica e passione, il suo spazio, si è visto derubato di una parte della sua fatica, nonostante il lucchetto del cancello dell’orto comune fosse regolarmente chiuso, ritrovandosi col resto della verdura rimasta, totalmente deturpata.

Un fattaccio che potrebbe essere preso sottogamba, ma che indica una grande inciviltà e mancanza di rispetto degli spazi comuni e dell’impegno personale.

Nessuna accusa agli altri beneficiari dell’area verde: potrebbe essersi trattato di una dimenticanza (magari un lucchetto malchiuso) di cui qualche malintenzionato avrebbe potuto approfittare, richiudendolo dopo l’azione, facendo risultare così un danno senza alcuna infrazione, potrebbe essere stato un dispetto o qualunque altra intenzione, ma tanta tristezza per il titolare del lotto che si è visto defraudato del frutto del suo lavoro.

Ci auguriamo che uno spazio in cui c’è l’opportunità di vivere la socialità, quale l’orto sociale, non si trasformi in un posto dove guardarsi con sospetto e diffidenza, trasformandosi in orto “asociale”