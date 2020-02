Furto Caserma Sacchi:Pina Farina di Noi Voce di Donne fa un appello ai ladri: Siamo pronte ad aiutarvi nel rispetto della legalità”

Caserta: Il furto subito la scorsa notte di certo non ferma le attività del Centro Antiviolenza Noi Voci Di Donne guidato dalla Dott.ssa Pina Farina. E’ stata lei stessa che con una nota scritta alla nostra redazione ha messo in chiaro punti importanti : ” E’ inutile dire- ha dichiarato Pina Farina- che il furto subito nella nostra sede ,presso la ex Caserma Sacchi , ci ha creato qualche disagio.

Da oggi pero’ sono riprese a pieno regime le nostre attività. E’ inutile nascondere che sono preoccupata per l’accaduto- ha continuato- hanno scassinato e derubato in un luogo protetto e riservato oltre che dedicato a donne e ai minori. Come donne ci siamo sentite come violate dentro ma nello stesso tempo abbiamo deciso di andare avanti nella nostra missione senza farci intimorire .

Nelle prossime settimane inizierà il nostro tour primaverile dedicato alla sensibilizzazione, ma soprattutto alla sicurezza pubblica, perché non possiamo pensare di contrastare l’illegalità senza fare prevenzione. Il mio appello – conclude Pina Farina- è rivolto proprio a coloro che si sono resi partecipi di questo furto: Non perseverate nella vostra condotta delinquenziale, prima o poi il vostro percorso criminale finirà. Il nostro Centro Antiviolenza, attraverso il lavoro di professionisti esperti, si rende disponibile per aiutavi affinché possiate reinserirvi nella società come cittadini onesti e responsabili