FURTO DI AUTOMEZZI DA LAVORO

Degli automezzi da lavoro oggetto di furto, sono stati ritrovati nel casertano.

Ecco una breve ricostruzione di quanto accaduto appena qualche giorno sul cantiere della TAV Napoli-Bari.

Due veicoli da lavoro sono stati rubati pochi giorni fa nella nottata, come già precisato sulla Tav Napoli-Bari, nel tratto che attraversa la provincia di Caserta, ossia, Valle di Maddaloni, e sono stati ritrovati dai carabinieri presso una cava dismessa di Castel Morrone, comune distante una decina di chilometri, lungo un tratto del cantiere. Si tratta di un autofurgone Iveco e di un escavatore “Jcb”, di proprietà della ditta “Bustraser Italia” di Mormanno (Cosenza), che sta eseguendo lavori presso il cantiere ferroviario dell’Alta Velocità. Nella cava dismessa i militari della stazione di Valle di Maddaloni hanno trovato anche altri mezzi rubati e appartenenti a società non interessate ai lavori della Napoli-Bari, in particolare due escavatori ed un furgone.