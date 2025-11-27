Furto e rapina in pochi minuti e fuga con spray al peperoncino

Una mattinata convulsa quella vissuta ieri 26 novembre lungo corso Aldo Moro, in santa Maria Capua Vetere, dove un 22enne algerino senza fissa dimora ha messo in atto, nel giro di pochi minuti, due colpi consecutivi prima di essere fermato dai carabinieri della Sezione Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe agito con rapidità e disinvoltura. Prima si sarebbe avvicinato a un furgone per le consegne, approfittando di un attimo di distrazione dell’addetto, per sottrarre un iPhone 16 Pro. Con il primo bottino in tasca, avrebbe poi fatto ingresso in una pescheria poco distante, attirando l’attenzione solo quando ormai il portafoglio del titolare — contenente 2.000 euro in contanti — era già sparito dalle sue mani.

Quando il commerciante ha cercato di bloccarlo, il 22enne non ha esitato a spruzzargli contro dello spray al peperoncino per aprirsi la via di fuga. La chiamata immediata al 112 ha però permesso ai carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa, di intervenire in tempi rapidissimi: una pattuglia lo ha individuato e fermato poco distante dal luogo della rapina.

La refurtiva, recuperata interamente, è stata restituita ai legittimi proprietari. Per il giovane sono scattate le manette: sarà giudicato con rito direttissimo.