FURTO FURGONE E VENGONO PRESI

MADDALONI – E’ stato posto in essere un furto a Maddaloni, i carabinieri hanno intercettato a Maddaloni (CE) un furgone che era stato rubato alla sede Avis (associazione volontari italiani donatori sangue) di Casalnuovo, nel napoletano.

All’interno del mezzo, usato per il prelievo del sangue, c’erano due persone, che dopo un breve inseguimento dei carabinieri, hanno fermato la corsa in via Ficucella fuggendo per le campagne, e facendo perdere le proprie tracce. Nel furgone c’erano beni alimentari e liquori rubati dai due ladri. Due notti fa ignoti avevano cercato di rubare un altro furgone dell’Avis dalla sede di Sant’Anastasia (NA).