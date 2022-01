Furto in una cappella : Alla stupidità’ non c’è’ fine (FOTO)

Caserta. Scrivere di un furto in una Cappella del Cimitero e’ l’ ultima cosa che immaginavamo di fare Ma siccome alla stupidità’ umana non e’ e’ mai fine anche questo e’ accaduto.

Quelle che vedrete di seguito sono le foto dello scempio che si e’ consumato in un luogo sacro , in un luogo che dovrebbe essere motivo di riflessione, in un luogo dove , nell’ ultimo periodo, tante persone sono finite prematuramente.

Rubare che cosa ?resta un mistero .In compenso però’ restano le tracce di un atto scellerato è vergognoso che , con molte probabilità’ , rispecchia lo stile e l’essere di chi l’ha compiuto.