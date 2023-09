FURTO PRESSO PARAFARMACIA SVENTATO DAI CARABINIRI. MESSI IN FUGA CINQUE MALVIVENTI. RICERCATI.

In piena notte, stavano tentando di forzare la serranda di una parafarmacia di via Martiri Atellani a Orta di Atella, in provincia di Caserta, ma i cinque malviventi, con abiti scuri e volto travisato, di cui uno armato di pistola sono stati messi in fuga dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, in transito durante il servizio notturno di controllo del territorio.

Appena si sono accorti dell’arrivo dei militari i cinque hanno desistito dal loro intento scappando a bordo di una Alfa Romeo Giulietta di colore bianco, la cui targa è risultata corrispondere ad una diversa autovettura oggetto di furto nella mattinata di ieri a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Ne è scaturito un inseguimento che ha impegnato i militari dell’Arma per alcuni chilometri, fino allo svincolo dell’arteria stradale Nola – Villa Literno, dove i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce.

I fuggitivi sono attivamente ricercati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise che stanno visionando le telecamere presenti sul tratto interessato dall’inseguimento e dalle vie di fuga.