FURTO RAME AL CANTIERE POLICLINICO DI CASERTA

Caserta – Hanno asportato un ingente quantitativo di materiale, per essere più precisi, è avvenuto un furto di cavi di rame e altro materiale avvenuto all’interno del cantiere Policlinico di Caserta, i cui lavori di costruzione sono fermi da quasi tre anni.

Il tutto avvenuto qualche giorno fa, ad accorgersi che qualcuno era entrato nel cantiere, sono state le guardie giurate della società che si occupa della vigilanza nei pressi della struttura, hanno allertato i carabinieri.

Successivamente, giunti sul posto, i militari hanno accertato l’ammanco. I lavori del Policlinico dovrebbero ripartire nelle prossime settimane, non appena verrà firmato l’atto di transazione tra l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, proprietaria e committente dell’opera, Condotte spa, società esecutrice dei lavori che è attualmente gestita da commissari di nomina governativa perché in amministrazione straordinaria, e il Ministero dello Sviluppo economico. La firma dell’atto, condizione necessaria per far ripartire i lavori, doveva avvenire ad inizio ottobre ma slittò per problemi di Condotte.