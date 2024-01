FUTURE SOLVERS: IL PREMIO MIGLIOR “PROJECT WORK” AL LICEO DON GNOCCHI DI MADDALONI

La 5B Artistico del Liceo Statale Don Gnocchi di Maddaloni, che ha lavorato al progetto della start-up “Netiquette”, è stata selezionata pari merito tra i n.2 progetti vincitori di Future Solvers, entrambi in qualità di “Migliore idea creativa”.

Future Solvers è un progetto organizzato dalla piattaforma di apprendimento WeSchool ed ESCP Business School, valido per il PCTO e per l’insegnamento dell’Educazione Civica, anche attraverso la metodologia CLIL.

Si tratta di un’esperienza didattica laboratoriale ed interattiva, finalizzata alla creazione di “start-up”, svoltasi interamente in lingua inglese, basata su metodologie innovative, quali il Game Based Learning, il Role Play e il Design Thinking, che allenano alla creatività e al pensiero critico.

Il percorso è iniziato lo scorso Ottobre 2023, dove la prima sfida da affrontare è stata il superamento di una Escape Room digitale: tra indizi ed enigmi da svelare, gli studenti e le studentesse sono venuti a conoscenza di nozioni di base, storie e personaggi del mondo del marketing e dell’imprenditoria, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Hanno inoltre partecipato a tre Bootcamp, ossia degli incontri “live” interattivi con le esperte e gli esperti di ESCP Business School. Divisi in gruppi, ragazze e ragazzi, sulla base di quanto appresso durante le tre masterclass dedicate all’imprenditoria, al marketing e all’orientamento, hanno immaginato di essere il team di una nuova start-up e hanno realizzato una campagna di marketing per far conoscere la propria iniziativa imprenditoriale “green”.

Il Liceo Statale Don Gnocchi di Maddaloni (CE), realtà radicata nel territorio maddalonese guidato dalla DS Annamaria Lettieri, sempre incentivante nell’affrontare e nel coinvolgere in nuove esperienze docenti e dicenti, già da tempo risulta particolarmente sensibile al tema di un futuro fattibile e sostenibile, per cui ha subito accettato la sfida, su campo nazionale, di Future Solvers, partecipando con differenti team all’interno del proprio Istituto.

Nello specifico, la classe 5B ARTISTICO, vincitrice, è stata seguita dalle docenti tutor: Carla D’Alessio e Erminia Pepe; le classi 5A LINGUISTICO e 4A LINGUISTICO: dalle docenti tutor Erminia Pepe e Teresa Rossi; il triennio della sez. B LINGUISTICO (3-4-5) dalle docenti tutor Teresa Rossi e Angela Sferragatta.

Ogni classe, divisa in tre gruppi, si è messa in gioco e ha partorito tre project works con tre start-up e, va detto, tutte le progettazioni sono risultate interessanti e centrate sull’obiettivo. Le classi partecipanti, a livello nazionale, sono state 75, i project works esaminati dai tutor di WeSchool, insieme alle esperte e agli esperti di ESCP Business School, circa un centinaio. Tra questi, il progetto “Netiquette”, elaborato da uno dei gruppi della 5B Artistico, formato da: Carfora Carolina, Cicchella Annamaria, Cratti Antonio, Donnarumma Arianna, Di Vico Marika, Pascarella Martina e Suppa Maria, coordinato dalle tutor Carla D’Alessio e Erminia Pepe, coadiuvate dalla professoressa Silvana Pellegrino, è stato selezionato quale uno dei due vincitori a livello nazionale.

Nello specifico, il gruppo ha ideato la creazione di un’applicazione che, attraverso sfide quotidiane, porta al compimento dei n.17 obiettivi posti dall’Agenda 2030, nonché a un corretto comportamento ed utilizzo dei social in rete. Il gruppo ha avuto modo di presentare il proprio lavoro durante l’ultimo evento di Future Solvers, in una diretta su Zoom il 23 Gennaio, con interventi “live”. L’intera classe, inoltre, sarà premiata con dei gadget da parte di ESCP Business School che, lo si evidenzia, risulta essere la prima business school al mondo fondata a Parigi nel 1819 e tuttora risulta essere riconosciuta come una delle migliori in Europa.

In conclusione, congratulazioni vivissime per il progetto “Netiquette” della 5B ARTISTICO e un grazie speciale a tutti coloro che, con passione, impegno e determinazione, ci hanno creduto e si sono coinvolti in questa nuova stimolante esperienza.