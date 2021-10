G. Alviti “Dopo le esternazioni della Meloni eliminare la fiamma dal simbolo”

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Giuseppe Alviti su F.lli d’ Italia “Il punto di Fratelli d’Italia? bisognerebbe togliere tutto, Credo a questo punto sia coerente e logico anche eliminare la fiamma dal Simbolo. Visto che Fdi prende le distanze non solo dall’ essere fascisti ma anche dall’ essere Missini rinnegando di fatto Almirante, Rauti e Romualdi. Non per Restaurare ma chiaramente per coltivare le solide radici non possono rappresentare il popolo Missino Voglio ricordare ai Missini di fratelli d’Italia ciò che diceva il mio maestro Pino Rauti. Dopo la sconfitta del 1945 la propaganda antifascista non cessava di martellarci. Se si è mobilitato il mondo intero contro di noi, pensammo allora, vuol dire che siamo stati qualcosa di grande. E noi, che del fascismo in fondo sapevamo poco, trovammo così l’orgoglio e la volontà di continuare, e nacque appunto il Movimento sociale Italiano DN”.

Ecco l’esternazione di Giorgia Meloni “Ho fondato Fratelli d’Italia per superare il passato. Parole chiare, dirette, che non lasciano dubbi ad interpretazione alcuna, quelle pronunciate da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia intervistata dalla giornalista Pala Di Caro su Il Corriere della Sera. I nostalgici del fascismo, precisa il leader sovranista, non ci servono: sono gli utili idioti della sinistra”.