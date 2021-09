G. ALVITI INCONTRA IL CANDIDATO SINDACO C. MARESCA

Il capolista di Forza Italia alla 4 Municipalità Giuseppe Alviti incontra il candidato Sindaco Catello Maresca.

Incontro col candidato sindaco del Centrodestra, il magistrato anticamorra dott.Catello Maresca con il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti.

Grande signorilità e disponibilità unita ad una professionalità dimostrata sul campo,ci da un forte orgoglio essere ogni giorno al fianco di un grande magistrato .

Già socio ad honorem dell’ Associazione nazionale guardie particolari giurate , stamattina il dott. Catello Maresca ha garantito la sua disponibilità al capolista di Forza Italia alla Quarta Municipalità Giuseppe Alviti, leader indiscusso della Associazione Guardie Particolari Giurate ,ad un evento per la legalità.

Giuseppe Alviti, già medaglia d’Argento al valor civile ed ex appartenente ai reparti speciali della Marina Militare è da sempre in prima linea contro le caste e i comitati di affari a favore dei più deboli e delle categorie disagiate tanto da ricevere anche il premio Paolo Borsellino per la lotta contro la mafia.

Ora si appresta a guidare la compagine azzurra di Forza Italia nella Quarta Municipalità aspettando l’ esito del ricorso alla settima Municipalità che vede momentaneamente fuori la lista di Forza Italia con Maurizio Moschetti Presidente.

Sono sicuro di poter correre anche alla settima Municipalità con Anna Nesi a favore del mio amico Maurizio Moschetti Presidente e se ciò non fosse certamente non toglierei comunque il nostro appoggio a moschetti perché per me è l’ unica alternativa valida a governicchi della Sinistra ha concluso il sindacalista napoletano