G. Alviti: ‘Le guardie giurate possono verificare il green pass’

Giuseppe Alviti Presidente nazionionale delle guardie giurate ha dato qualche chiarimento sul green pass e su cosa possono fare le guardie giurate ecco quanto da lui dichiarato:

“Nella verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro, la guardia giurata può essere controllore ma anche controllato. Ma cosa deve fare all’atto del controllo? Può controllare l’identità?

Ecco quanto evidenziato dal sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Associazione Guardie Particolari Giurate

Nell’ambito dei controlli del possesso del green pass da parte dei lavoratori sul luogo di lavoro, la questione dell’identificazione da parte del GPG potrebbe non verificarsi laddove i lavoratori (sul luogo di lavoro) debbano essere identificabili.

La Guardia giurata incaricata di effettuare la verifica sul possesso e sulla validità del green pass dei dipendenti dovrà provvedere al controllo mediante l’utilizzo dell’app VerificaC19 o di altro strumento in corso di implementazione, come ad esempio un sistema di controllo green pass abbinato al termoscanner o rilevatore delle presenze: in quest’ultimo caso la guardia giurata dovrà comportarsi alla stregua dell’utilizzo di qualsiasi altro strumento elettronico cd. a prova di operatore.

Cosa deve fare la Guardia Particolare giurata in caso di certificazione scaduta/falsa/manifestamente non corrispondente al soggetto portatore del titolo?

Nel caso in cui la GPG ravvisi la mancanza di valido green pass, deve invitare il soggetto ad uscire dai luoghi di lavoro e deve redigere relazione di servizio, in modo da consentire, da un lato, al datore di lavoro di intraprendere le conseguenti iniziative disciplinari e, dall’altro lato, la denuncia alla Prefettura per gli ulteriori eventuali accertamenti sanzionatori (che vanno da € 600,00 ad € 1500,00 per i lavoratori).

L’art 3 del DL 21 settembre 2012 n 127 prevede la possibilità di svolgere anche solo “controlli a campione”, ma chi stabilisce la “misura” del campione?

La norma non prescrive un numero di controlli minimi a campione, che viene demandata alla discrezionalità dei datori di lavoro in considerazione dei rispettivi contesti aziendali (dimensioni, numero dei dipendenti), tuttavia ispirandosi al principio di efficacia ed in grado di assicurare circolarità dei controlli. Sul punto, le linee guida di recente emanate dal Governo prevedono, per i controlli dei dipendenti della P.A., una quota pari al 20%. Tuttavia il controllo randomico potrebbe non risultare del tutto efficace, dovendosi piuttosto prevedere una modalità di controllo generalizzato.

Sul punto, si precisa che il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori, in casi di specifiche esigenze organizzative (es. numeri elevati di dipendenti, difficoltà organizzative), di comunicare con preavviso la carenza del requisiti del green pass. Non solo, si potrà provvedere all’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura (cd termoscanner). Inoltre per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è prevista l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

E in un luogo di lavoro ad alti afflussi aperto anche al pubblico, la gpg deve controllare sia i lavoratori sia il pubblico, oppure solo i lavoratori?

La norma si riferisce all’accesso dei lavoratori presso i luoghi di lavoro con portata omnicomprensiva, quindi anche i fornitori o coloro che svolgono servizi (appunto vigilanza, portierato e pulizia). Ove la GPG debba effettuare i controlli del green pass al pubblico, dovrà utilizzare l’applicativo VerificaC19 o altro strumento in corso di implementazione.

L’ATAC di Roma sta affiancando delle guardie giurate ai propri controllori sui bus della Capitale. Visto che la gpg controlla già gli accessi in molte situazioni, si può ipotizzare che possa arrivare a controllare la stessa regolarità dei titoli di viaggio, sostituendosi ai verificatori?

Potrebbe essere auspicabile, considerata la professionalità delle guardie giurate ed in particolare quella acquisita nell’ambito del trasporto pubblico. Considerata la delicatezza della materia, tuttavia, ritengo sarà necessario un intervento da parte del legislatore, eventualmente sul punto stimolato dalla organizzazioni rappresentative del comparto”.