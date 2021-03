G. Alviti. Marco Nonno un consigliere da prendere come esempio

Il segretario Generale del sindacato Europeo Sicurezza e legalita’ Giuseppe Alviti ha ancora una volta rimarcato come i rappresentanti votati dal popolo dovrebbero comportarsi.

La politica fatta di azioni concrete sul territorio che riempie di soddisfazione la capacità di essere sempre presente è una prerogativa politica che non è sempre presente. Non è il caso di Marco Nonno Consigliere Regionale della Campania in quoto F.d.I., vero modello da seguire

In tempi non sospetti continua Alviti dichiarai chiaramente che Nonno doveva essere il capo dell’opposizione in consiglio regionale, poiché solo con guerrieri di razza si può avere una vera e propria opposizione in consiglio regionale costruttiva e di suggerimento invece sappiamo tutti come è andata a finire ed attualmente si è ancora alla ricerca di un opposizione al governo dello sceriffo di Salerno