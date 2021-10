G. Alviti: “Molti consiglieri comunali non hanno una reale utilità nonostante quello che prendono”

Sulle recenti elezioni e sugli eletti nel comune della Campania partenopeo ossia Napoli, a Napoli, come in altre città al voto in questo giro di amministrative, non è stata una campagna elettorale dai toni particolarmente appassionati. Sembra esserci stata una sorta di sospensione, di attesa nei confronti di un tema concreto su cui misurarsi per davvero. Si è discusso molto della difficile situazione finanziaria e poco di come ripensare la sanità territoriale dopo la pandemia, di cosa si intenda per transizione ecologica in un contesto cittadino, delle possibili nuove grandi opere, della strategia a lungo termine per le reti dei trasporti pubblici, di come sfruttare le fortune di cinema, musica e letteratura che negli ultimi anni hanno trasformato Napoli in una città assai influente nella produzione culturale italiana.

“Candidature, programmi, dibattiti hanno stentano ad imporsi all’opinione pubblica. C’è odore di cloroformio» questo quanto ha dichiarato uno dei giornalisti ossia lo storico Paolo Macry in un editoriale sul Corriere del Mezzogiorno.

Su quanto accaduto si è pronunciato anche il presidente della guardie giurate Giuseppe Alviti di Napoli che è stato nominato responsabile del dipartimento di forza Italia

Sulla elezione si è pronunciato Giuseppe Alviti ad alcuni organi di stampa “Napoli, che pure si apprestava a un voto di grande importanza, una sorta di Anno Zero dopo i guasti del decennio de magistrisiano, che pareva al bivio tra una vera e propria ripartenza oppure una crisi senza ritorno, appare invece estraniata, stanca, quasi indifferente, come indicano nei le alte percentuali di incerti e astensionisti veri vincitori delle elezioni e ora ci troviamo consiglieri comunali e soprattutto dilettanti allo sbaraglio alle municipalità che per 5 anni anni avranno un reddito di cittadinanza aggiuntivo per un servizio alla collettività che sembra sempre più catalizzato verso una loro sicura forma di reddito ed ecco spiegato la corsa sfrenata alle Municipalità oramai un fardello addosso al comune che non produce migliorie ma solo spese accessorie” ha dichiarato Giuseppe Alviti Responsabile Dipartimentale di Forza Italia alla sicurezza e vivibilità