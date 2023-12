Gaetano Andolfi nominato guardia giurata venatoria

Nella mattinata del 6 dicembre 2023, dinanzi al Sindaco di Carinola, Avv. Giuseppina Di Biasio, ha prestato giuramento il Signor Gaetano Andolfi, vice coordinatore del nucleo provinciale delle Guardie Giurate del WWF di Caserta. Andolfi, già titolare del decreto di nomina a guardia giurata zoofila ed ambientale, ha completato il suo iter ottenendo, insieme ad altri volontari del WWF Caserta, il titolo di guardia giurata venatoria, per l’ambito provinciale di Caserta.

Questo evento è prodromico di una serie di interventi di vigilanza ambientale ed antibracconaggio (non solo di tipo venatorio ,ma anche per la tutela dei funghi, tartufi, boschi, per la tutela della natura, della biodiversità e per combattere ogni tipo di crimine contro la natura) che il WWF svolgerà soprattutto nel territorio del comune di Carinola, ma anche nei territori di Falciano del Massico, Mondragone, Sessa Aurunca Cellole, Roccamonfina ed in tutta la Provincia di Caserta.

Grande attenzione – dichiara il Dott. Alessandro Gatto, Coordinatore Regionale della vigilanza del WWF per la Campania – sarà dedicata alle aree naturali protette (Parco di Roccamonfina, Lago di Falciano, Riserva Naturale di Castel Volturno, Parco del Matese, Demanio Forestale di Castel Volturno ed a tutte le altre aree protette), agli interventi antincendio e contro l’abbandono illegale dei rifiuti solidi e dei liquami.