Gaetano muore a solo 42 anni . Le parole toccanti di un suo ex collega

San Prisco. La triste notizia è arrivata ieri ,mercoledi’27 maggio, e in pochi minuti ha fatto il giro del paese. Improvvisamente il cuore di Eviglia Gaetano ha smesso di battere. Gaetano aveva 42 anni e lavorava presso l’ Interporto Sud Europa di Maddaloni , lascia due figli. Un uomo molto amato e rispettato a San Prisco e sul posto di lavoro.

” Non ci posso credere- ha dichiarato Michele Cioffi- suo ex collega. Gaetano per me era come un fratello . Abbiamo condiviso insieme gioie e dolori . Il nostro rapporto di amicizia andava al di la di ogni interesse personale. Un ragazzo eccezionale , un padre esemplare , un gran lavoratore. Il vuoto che lascia sarà incolmabile , non sarà facile dimenticarlo. Le mie piu’ sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e a lui il mio ultimo messaggio . Buon Viaggio amico mio! MI MANCHERAI!!