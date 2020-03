Gaetano Tessitore, Sindaco di Francolise ,trasferito al Cotugno per le opportune cure

DI DINO MANZO

Francolise . Nella giornata di ieri ,abbiamo appreso che Il sindaco di Francolise, Gaetano Tessitore, è stato trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli . Gaetano Tessitore, medico presso la struttura sanitaria del San Rocco di Sessa Aurunca, era già in isolamento da alcuni giorni.

Intanto La dottoressa Rosaria Lanna ,vicesindaco nelle funzione di primo cittadino in assenza di Tessitore ha immediatamente attivato l’iter per salvaguardare l’incolumità dell’intera comunità. Considerato ,che oltre all’intera famiglia del Sindaco Tessitore, regolarmente in stato di quarantena, già da alcuni giorni, vi sono altri nuclei familiari in isolamento ,accuratamente assistiti dagli addetti ai lavori.

Cogliamo l’occasione per lanciare un appello rivolto a tutti coloro che leggeranno questo scritto. “RISPETATE LE NORME GOVERNATIVE”. Veniamo continuamente informati che in varie città e paesi della Campania vi è tanta gente in strada senza alcun motivo ,ma è mai possibile che necessita l’intervento delle forze dell’ordine per il rispetto di una norma cosi semplice ,ma tanta importante, tesa alla salvaguardia della propria salute? Pertanto si raccomanda di starsene tranquillamente a casa ed uscire solo se strettamente necessario. Con l’auspicio che presto tutto ritornerà alla normalità, auguriamo buon lavoro in modo particolare a tutti gli operatori sanitari ,forze dell’ordine e quant’altri si stanno adoperando per debellare il diffondersi del corona virus.