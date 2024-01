Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Disabilità e servizi pubblici: le nuove norme per l’accessibilità pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione

della Legge delega sulla disabilità (il primo ad essere stato approvato, a

maggio scorso, dal CdM, ndr) che introduce norme in merito a riqualificazione

dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte delle

persone con disabilità. Si tratta del decreto legislativo 13 dicembre 2023 n.

222, attuativo dell’art. 2, co. 2, lett. e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227,

volto a garantire l’accessibilità ai servizi delle pubbliche amministrazioni da

parte delle persone con disabilità, e l’uniformità della tutela dei lavoratori con

disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale.

All’articolo 3, il decreto stabilisce che venga prevista una nuova figura

professionale nelle PA: le pubbliche amministrazioni devono infatti

individuare un dirigente amministrativo, oppure un altro dipendente ad esso

equiparato, con esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità

delle persone con disabilità (anche comprovata da specifica formazione), che

definisca le modalità e le azioni per l’accessibilità fisica e digitale delle

persone con disabilità nella PA, integrandoli tra gli obiettivi strategici della

performance.

Viene poi previsto che l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con

disabilità siano inseriti tra gli obiettivi di produttività nella pubblica

amministrazione. Ne consegue, quindi, che nel valutare la performance,

individuale ed organizzativa, si terrà conto del raggiungimento o meno degli

obiettivi di accessibilità e inclusione delle persone con disabilità.

Il decreto mette in primo piano anche il ruolo delle associazioni. L’articolo 5

prevede infatti che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità,

iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, partecipano alla

formazione del Piano di attività ed organizzazione della PA, con la possibilità,

inoltre, di presentare osservazioni sui piani d’azione relativi alle misure di

inclusione e accessibilità delle persone disabili, e al piano della performance di

accessibilità, al momento della redazione e alla relazione del piano di

performance.

Viene inoltre stabilito che le pubbliche amministrazioni che erogano servizi, e

i concessionari di pubblici servizi, sono tenuti ad indicare nella carta dei

servizi i livelli di qualità del servizio erogato, relativamente alla effettiva

accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità. Contestualmente,

devono evidenziare quanto previsto dalla normativa in materia, indicando

chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di

natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del

servizio e dell’infrastruttura.

Il Garante dei disabili della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo

dichiara: “Le disposizioni mirano a garantire l’uniformità della tutela dei

lavoratori con disabilità assicurando loro la fruizione degli spazi fisici e delle

postazioni lavorative, e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche

amministrazioni. La pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale per

l’inclusione delle persone con disabilità, troppo spesso non è un sostegno ma

un ostacolo per i cittadini.”