Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Sanità, la Campania inadempiente sui livelli essenziali di assistenza. Le persone con disabilità sono quelle che ne subiscono di più le conseguenze”.

Il ministero della salute ha reso noto il bilancio del monitoraggio. Bocciati

Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta, Molise, Calabria, Sicilia,

Sardegna e, purtroppo, anche la Campania.

Da questo rapporto emerge che 7 regioni su 21 sono inadempienti sui tre

fattori principali: servizi di prevenzione e sanità pubblica, distrettuali e

ospedalieri.

L’emergenza è stata creata dalla pandemia, ma non può più essere quella una

giustificazione. Il sistema sanitario nazionale si muove a due, se non a più

velocità. E non c’è più la sola differenza tra nord e sud, che si evidenzia dai

territori bocciati.

Dichiara il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione

Campania, l’avvocato Paolo Colombo: “in questa situazione chi risente

maggiormente dei ritardi e degli inadempimenti sui livelli essenziali di

assistenza sono le persone con disabilità. Ausili, dispositivi, riabilitazione,

diagnosi, cura sono messi in serio pericolo da queste mancanze in territori

molto ampi del nostro Paese.”