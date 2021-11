Garibaldi è al centro del prossimo appuntamento de “Ultimo Ballo in Maschera” il 18 novembre 2021 presso Museo Archeologico Calatia di Maddaloni

Continuano gli appuntamenti della rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, nata da un’idea ed è diretta dal Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), che proseguirà fino al 12 febbraio 2022 e si realizza nella splendida cornice del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni.

Il prossimo appuntamento è fissato per il giorno 18 novembre 2021 con la terza serata del cartellone culturale ed è incentrata sulla figura di Giuseppe Garibaldi. L’appuntamento è per le ore 16.00 e la serata proseguirà fino alle 19.30. Ad aprire la serata sarà l’onorevole Antonio del Monaco che riferirà circa lo spiacevole episodio che ha visto deturpato lo scorso 4 novembre il monumento ai garibaldini posto ai piedi dell’Acquedotto di Luigi Vanvitelli in Valle di Maddaloni. L’occasione della serata sarà propizia per parlare oltre che del significato del gesto anche degli interventi in programmazione.

A seguire ci sarà una breve performance di un giovane artista, il piccolo Biagio che realizzerà un disegno sul Risorgimento e l’attività è posta nell’ambito della partecipazione al ciclo di eventi da parte dell’Associazione CER MES FOR di Cervino presieduta da Vincenzo Razzano.

Proseguirà la serata con la presentazione di Autori e libri, ovvero Marcello Caroti con il libro “GARIBALDI IL PRIMO FASCISTA” e Rosario De Simone con il libro “GARIBALDI E’ STATO UCCISO A CASERTA”.

Organizzatori della rassegna sono l’U.N.A.C. Regione Campania e il Polo Museale della Campania (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per il tramite del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni. Molte le Istituzioni e gli enti pubblici e privati patrocinanti e partner, come esposti nell’artistica locandina della programmazione che vede nella giornalista Lucia Grimaldi la presentatrice degli eventi.

Si ricorda che la rassegna comprende anche la Mostra d’Arte Contemporanea a cura di Luigi Fusco, con le opere delle seguenti maestranze: Beatrix Jessica Jaeger, Michail Benois Letizià, Gabriella Ciaramella, Antonio Scaramella, Anna Maria Zoppi, Luciano Romualdo, Speranza Maiello, Angelo Coppola, Aurelio Gomes, Assunta Mauro, Stefano Visco, Ivana Storto e Laura Polise.

I contributi fotografici e video sono a cura di Michele Pagliaro. Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a [email protected].